La Justicia italiana acepta extraditar a Brasil a exdiputada Zambelli, que podrá recurrir

"Es una sentencia muy oportuna. El tribunal ha tumbado todas las alegaciones presentadas por su defensa, sin dejar ninguna", confirmó a EFE el abogado Alessandro Gentiloni, que representa a la República de Brasil en este proceso de extradición.

Zambelli, exdiputada de 45 años y alineada con la extrema derecha del expresidente Jair Bolsonaro, fue detenida el pasado julio en Roma tras abandonar su país después de ser condenada a diez años de prisión por haber ordenado un ataque informático a los sistemas del Poder Judicial en pleno proceso electoral en 2022.

La política brasileña, que posee también nacionalidad italiana, podrá ahora recurrir su extradición a Brasil ante el Tribunal Supremo italiano en el plazo de los próximos 15 días.

Su defensa había alegado tres motivos para no devolverla a su país, todos ellos rechazados por la Corte de Apelación como "infundados".

En primer lugar había aducido problemas "formales" en la petición de extradición por parte del Estado brasileño; también había cuestionado la legalidad de su juicio en su país, argumentando motivos políticos, y por último había alegado un eventual riesgo para su integridad física y sus derechos en una prisión brasileña.

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El abogado Gentiloni estima que, en caso de que Zambelli presente un recurso -algo que presumiblemente sucederá-, el Supremo decidirá antes de verano.

El 29 de julio de 2025 la Policía italiana detuvo a Zambelli en Roma después huir de su país a Italia tras ser condenada a diez años de prisión, según confirmó la Policía Federal de Brasil.