La OCDE rebaja sus previsiones de crecimiento para Brasil al 1,5 % en 2026 y 2,1 % en 2027

En su informe interino de Perspectivas publicado este jueves, la OCDE espera una ralentización de la actividad en Brasil respecto al crecimiento del 2,3 % en 2025, en un contexto marcado por la guerra en Oriente Medio, que se está traduciendo en primer lugar en un fuerte aumento de los precios del petróleo y del gas.

Al final, la progresión del producto interior bruto (PIB) de Brasil será este año la mitad que la estimada para el conjunto del G20 (3 %), en el que no se espera que ninguno de los miembros esté en recesión, pese a correcciones a la baja en Europa y en Asia.

Los autores del estudio destacan que Brasil es el país de los 17 para los que presentan datos en el que la energía tiene un mayor peso específico dentro de los gastos de los consumidores, en concreto un 12 %, el doble que en Canadá, que está en el otro extremo de la serie.

Esa fuerte dependencia energética de los hogares brasileños corre el riesgo de traducirse en un importante impacto de la crisis por el conflicto en Oriente Medio.

Por el contrario, la OCDE destaca que desde su precedente informe de diciembre ha habido algunas evoluciones favorables a Brasil y a otros países emergentes como China e India, en lo que se refiere a los aranceles que se aplican a los productos brasileños que importa Estados Unidos, con el dictamen del Tribunal Supremo que anulaba decisiones de Donald Trump.

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Es verdad, recuerda, que en cualquier caso la tasa efectiva de los aranceles sigue siendo netamente superior a la que había antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

A diferencia de lo que proyecta para la inmensa mayoría de los países del G20, la OCDE no cree que la inflación en Brasil será más elevada de lo que había augurado en diciembre.

De hecho, estima que después de haberse situado en el 5 % en 2025, la inflación media bajará al 4,1 % en 2026 (una décima menos de lo esperado hace tres meses) y al 3,8 % en 2027 (sin cambios).

Además, señala que una vez que las tensiones inflacionistas se atenúen en Brasil, como en Sudáfrica o Turquía, los tipos de interés deberían bajar y eso contribuirá a dar un impulso al crecimiento.