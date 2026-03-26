La ONU denuncia discriminación en Ucrania a sus ciudadanos huidos de las zonas ocupadas

El informe, expuesto a debate por la alta comisionada adjunta Nada Al-Nashif, indica que muchos de estos desplazados encuentran problemas a la hora de obtener o renovar documentos de identidad y llevar a cabo otros trámites oficiales.

Por otro lado, "no pueden recibir compensación por la pérdida de su vivienda si ha resultado dañada o ha sido destruida", señaló la "número dos" de derechos humanos en Naciones Unidas.

Al-Nashif recordó que muchos de ellos han sufrido tortura y maltrato en el territorio ocupado por Rusia, "pero no han recibido el apoyo necesario al llegar a zonas controladas por el Gobierno de Ucrania".

Ante esta situación, la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, dirigida por el alto comisionado Volker Türk, pide a Ucrania que ponga fin a la discriminación hacia estos desplazados.