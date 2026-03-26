La petrolera argentina Pluspetrol cede a JPM Energía activos en Vaca Muerta

Según informó el Gobierno de la provincia argentina de Neuquén (suroeste), Pluspetrol cedió a JPM su participación del 80 % en el bloque Los Toldos I Sur y del 50 % en la concesión no convencional y de transporte de gas en Pampa de las Yeguas I.

El Ejecutivo provincial resaltó que esta operación "refuerza la confianza externa en el potencial hidrocarburífero de la cuenca Neuquina".

Vaca Muerta, con epicentro en la provincia de Neuquén, es la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo y se encuentra en etapa de creciente desarrollo masivo.

La colosal formación, que comenzó a ser explorada por la petrolera argentina YPF en 2013, ha recibido desde entonces inversiones por unos 50.000 millones de dólares para su desarrollo.