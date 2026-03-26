La plataforma Dialnet se convierte en 25 años en "GPS de la investigación"

Dialnet aspira a ser la gran alternativa global al dominio del inglés, y de las 189 instituciones internacionales que colaboran indexando contenidos, el 40 por ciento son latinoamericanas.

Asimismo, cuenta con un equipo de 26 profesionales, la mitad ingenieros y la otra mitad con perfiles humanísticos, quienes desarrollaron un sistema informático con tecnología propia, por lo que, "cuentan con autonomía estratégica al no depender de terceros", aseguró la directora gerente de la Fundación Dialnet, Elena López Tamayo.

Tamayo detalló a EFE que esta plataforma, que nació en Logroño (norte de España) en 2001 en la biblioteca de la universidad como un buscador especializado en literatura científica, se transformó en una fundación tecnológica del sector público, que diseñó productos y servicios adicionales.

En la actualidad, cuenta con casi 3 millones de usuarios en el mundo, quienes pueden acceder a 10,45 millones de documentos, 13.714 revistas y casi 393.000 tesis doctorales, unas cifras que crecen cada día, gracias a una red de 185 instituciones y más de 2.000 personas que alimentan el sistema con nuevos contenidos.

Para conseguir que todo ese conocimiento se convierta en "un vector de transformación que permita que la sociedad avance", la plataforma ofrece diversas herramientas, como 'Dialnet Plus', que proporciona búsquedas avanzadas y cuenta con un sistema de alertas personalizadas con 63 millones activas.

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Por su parte, 'Dialnet Métricas' es un sistema propio para medir el impacto y las citas de los investigadores que publican en español, lo que permite dar visibilidad a toda esa ciencia y medirla en igualdad de condiciones que la producida en inglés.

Además, 'Dialnet CRIS' es un portal que facilita a las universidades -lo usan el 60 por ciento de las públicas en España- conocer quién investiga, con qué fondos, en qué grupos y qué resultados obtienen, de modo que funciona "como la brújula del conocimiento", relató López Tamayo.

Durante 2026 se acabará de desarrollar 'Dialnet Transferencia', un nuevo servicio que consigue acelerar la transferencia de conocimiento desde las universidades a las empresas, que podrán usar esas investigaciones para innovar y lanzar nuevos productos al mercado.

Esta herramienta actuará como "un mentor que acompaña al tejido productivo en la búsqueda de conocimiento", indicó, por lo que la investigación universitaria ya no se quedará "en un cajón" y contribuirá a mejorar la competitividad empresarial.

También incorporará criterios de proactividad para las empresas, ya que incluirá cuadros de mando para avisar si hay avances o nuevas patentes en su área de interés; y contará con una interfaz conversacional que permitirá a las empresas buscar expertos o tecnología mediante un chat, pero con resultados contrastados.