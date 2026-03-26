La poeta Ana Blandiana es nombrada Doctor Honoris Causa por la Universidad de Bucarest

La distinción otorgada por la Universidad de Bucarest reconoce no solo el valor artístico de Blandiana, autora de 35 obras y traducida a 27 idiomas, sino también la dimensión cívica y moral de su trayectoria, que la convirtió en una voz crítica frente al régimen comunista del dictador Nicolae Ceaușescu.

Durante su carrera, Blandiana afrontó la censura y prohibiciones para publicar, primero por ser hija de un preso político y más tarde por una parodia en forma de poema infantil que criticaba al dictador.

Otilia Valeria Coman, o Ana Blandiana, como se hace llamar desde que en 1978 le fuese prohibido usar el nombre de su padre, fue una firme oponente a la dictadura comunista y destacada defensora de los derechos humanos y de la democracia.

Tras la caída del comunismo en 1989, se involucró activamente en la vida cívica y promovió el Memorial a las Víctimas del Comunismo y la Resistencia en Sighet, un museo y centro de estudios instalado en una antigua cárcel para presos políticos.

A lo largo de su obra, que abarca poesía, prosa, ensayos y literatura infantil, Blandiana ha explorado temas como la libertad, la memoria y la conciencia social, consolidándose como una de las figuras fundamentales de la literatura rumana contemporánea.

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En su discurso de agradecimiento, la escritora confesó que muchos de sus textos los escribió "como en trance, sin saber ni un minuto antes qué iba a escribir", describiendo esos periodos como momentos de "plenitud casi milagrosa".