La UE destina 250.000 euros para 70.000 desplazados por el conflicto en Afganistán

La ayuda está destinada a cubrir las necesidades urgentes de unas 70.000 personas en las provincias de Khost, Kunar, Nangarhar, Nuristan, Paktika y Paktya, zonas especialmente golpeadas por las recientes hostilidades y que aún sufren las secuelas de los terremotos registrados el año pasado.

El financiamiento se canalizará a través de la Media Luna Roja Afgana, bajo el paraguas del Fondo de Emergencia para la Respuesta a Desastres (DREF) de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC).

El operativo de emergencia contempla la distribución de alimentos y la entrega de efectivo para cubrir necesidades básicas, así como el suministro de refugios temporales para las familias desplazadas y el acceso a servicios de atención primaria de salud, agua potable y saneamiento.

En 2025 la UE asignó más de 161 millones de euros a diversos socios humanitarios en el terreno.

La movilización de estos fondos responde directamente al incremento de los desplazamientos, donde la población civil carece de acceso a servicios mínimos de supervivencia tras el recrudecimiento de los enfrentamientos.

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La escalada bélica, que comenzó el pasado 26 de febrero, tiene su origen en las acusaciones de Islamabad contra el Gobierno de facto de los talibanes por dar refugio en suelo afgano a la insurgencia del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), y degeneró enseguida en bombardeos aéreos sobre Kabul y contraataques afganos con drones.

Mientras las autoridades talibanes sitúan la cifra de muertos en 411, la misión de la ONU en Afganistán (UNAMA) ha confirmado ya de forma independiente 143 fallecidos, advirtiendo de que el recuento seguirá aumentando a medida que avance la verificación en el terreno.