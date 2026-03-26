Lacalle Herrera pide sacar la "ideología política" del Mercosur en su 35 aniversario

El exmandatario analizó la evolución y el escenario actual del bloque en el marco de una recepción celebrada este jueves en el Edificio Mercosur de Montevideo con motivo del 35 aniversario de su creación.

En declaraciones a la Agencia EFE, Lacalle Herrera -padre del también expresidente Luis Lacalle Pou- reconoció que en estas tres décadas y media han existido "momentos en que la base económica y comercial se tuvo como principal objetivo", pero lamentó las "desviaciones" posteriores.

"Hubo un Mercosur político, un Mercosur ideológico, se creó un parlamento que no estaba previsto ni nunca quisimos que fuera una asociación política; era una asociación económica y comercial", sentenció.

Quien fuera presidente del país sudamericano en el período 1990-1995 calificó el momento actual del bloque como una "crisis en el buen sentido de la palabra", provocada por las posturas divergentes de sus dos socios mayores.

Según detalló, en la actualidad coexisten "un Brasil que mantiene al Mercosur como una especie de asociación alrededor de Brasil" y una Argentina "que ha firmado un tratado con Estados Unidos que no se compadece con el Mercosur".

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Ante este escenario, Lacalle Herrera defendió hacer un alto en el camino. "Desde afuera diría que es momento de parar, hablarnos francamente y volver a insistir en lo único que nos puede unir por encima de partidos e ideología: el comercio, para ganar prosperidad para nuestro país", aseveró.

El expresidente también se refirió a la inminente entrada en vigor del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado el pasado 17 de enero en Asunción. Lejos del triunfalismo, Lacalle Herrera lo definió como un "avancito".

"Veinticinco años para lo que se va a reflejar en la realidad es bueno, es mejor que nada, pero me parece que Europa no está con su corazón ni su mente en este tema", valoró el expresidente.

Según su visión, esta actitud representa un error estratégico para el continente europeo, "porque tampoco tiene demasiados amigos".

Pese a sus críticas, el exmandatario reconoció que en estos 35 años la alianza subregional ha beneficiado a Uruguay al incrementar -aunque "no demasiado"- su comercio y, fundamentalmente, al otorgarle un mayor peso de negociación internacional.

"Nos ha permitido que cuando nos sentamos en una negociación con otro grupo, vamos con una fuerza que solos nunca tendríamos", explicó.