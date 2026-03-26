Las autoridades alemanas tratan de rescatar con excavadoras a ballena varada en el Báltico

Según informaron a EFE fuentes del Instituto de Investigación sobre Fauna Silvestre Terrestre y Acuática (ITAW, según sus siglas alemanas), "ahora se intenta con excavadoras crear un camino en la arena para que el animal pueda liberarse" después de que anteriores tentativas de rescate no tuvieran éxito.

Expertos del ITAW están implicados con las autoridades en las operaciones de rescate, que comenzaron el lunes.

El martes se empleó sin éxito una excavadora aspiradora para tratar de liberar al animal, que mide entre doce y quince metros y se estima pesa quince toneladas.

"La máquina era demasiado pequeña y no funcionó", explicaron desde el ITAW.

La presencia del animal, atrapado en una zona de agua poco profunda cerca del puerto de la población costera de Niendorf, fue detectada el lunes, después de que agentes de Policía lo vieran varado.

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La zona afectada por las tareas de rescate, situada junto al embarcadero de la entrada del puerto de Niendorf, se encuentra acordonada por la Policía para evitar que, según las autoridades, "los curiosos se acerquen al animal".