Los búlgaros con menos ingresos recibirán 20 euros ante el encarecimiento de combustibles

La medida se activa desde hoy después de que el precio minorista del diésel se haya mantenido tres días consecutivos por encima de 1,60 euros por litro en uno de los países más pobres de la Unión Europea, anunció el Gobierno en un comunicado.

De la medida se beneficiarán quienes no superen ese umbral de ingresos y sean propietarios o arrendatarios de un vehículo.

Además, el Ministerio de Finanzas ha informado de que se están revisando los márgenes de ganancias de las gasolineras para evitar "comportamientos especulativos".

El Gobierno ya había anunciado a mediados de marzo que tomaría medidas si se producía un aumento de precios, y ha adelantado que en los próximos días también aprobará ayudas para las empresas.