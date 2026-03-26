Los cancilleres de Francia y Brasil hablan de Venezuela y Cuba en la ministerial del G7

Cernay la Ville (Francia), 26 mar (EFE).- Los jefes de la diplomacia de Francia, Jean-Noël Barrot, y Brasil, Mauro Vieira, hablaron este jueves de la situación en Venezuela y en Cuba, en una entrevista durante la reunión de ministros de Exteriores del G7 en la abadía de Vaux de Cernay, a una cincuentena de kilómetros de París.