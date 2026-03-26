Macron rinde homenaje al socialista Jospin, "amado" y "profundamente respetado" por todos

"Hoy, la nación rinde homenaje a un hombre amado por su pueblo y respetado por todos, profundamente respetado", comenzó Macron su elogio fúnebre en la ceremonia de homenaje al ex primer ministro en el Hotel Nacional de los Inválidos, en reconocimiento de la trayectoria de una figura clave de la vida política francesa.

Diputado, ministro de Educación Nacional, primer ministro y miembro del Consejo Constitucional, Jospin fue considerado un servidor destacado del Estado que dejó una huella duradera en la historia contemporánea de Francia.

"Lionel Jospin fue, a lo largo de su vida, un activista humilde que buscó en el rigor y la grandeza de la historia los medios para realizarse, liderando batallas por la justicia y la libertad y sirviendo a nuestra República", alabó Macron, tras recordar que "fue moldeado por el amor y las enseñanzas de su familia protestante y humanista".

Subrayó también su oposición a los totalitarismos y su liderazgo para modernizar Francia "de una manera sin precedentes", ya que aprobó la ley de la semana laboral de 35 horas, la cobertura sanitaria universal en Francia, la paridad de género en las elecciones, el primer paso de la legalización de la unión de parejas del mismo género o concretó los compromisos europeos que permitieron la creación de la moneda única, entre otros logros.

La ceremonia, en presencia de la viuda, hijos, nietos y hermana de Jospin, se celebró en el patio sur del Domo, y no en el patio principal pavimentado como es tradición, debido a las obras de renovación en curso, y dio comienzo con la llegada poco después de las 11.00 horas locales del féretro, acompañado de una marcha fúnebre y redobles de tambor.

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Tras el elogió fúnebre del jefe de Estado, se interpretó el toque de corneta 'Last Post', que se utiliza en ceremonias solemnes para honrar a los caídos en combate, se guardó un minuto de silencio y se cantó 'La Marsellesa', el himno francés.

El funeral tendrá lugar a las 14:30 horas en el cementerio de Montparnasse, al que se espera la asistencia de varios miles de personas, ya que está abierto al público e incluirá discursos de destacadas figuras de la izquierda.

El Partido Socialista (PS) invitó a cada miembro a llevar una rosa al funeral y ha dispuesto libros de condolencias en todas sus secciones locales.

Su amigo íntimo el expresidente francés François Hollande destacó hoy el "rigor" de Jospin, mientras que el líder del PS, Olivier Faure, lo recordó como "un gran republicano y un gran socialista".

Se trata de un "justo homenaje" a un "estadista" que destacó por su "ética", subrayó el ex primer ministro Manuel Valls.

"Lionel logró reunir todo lo que conformaba la izquierda, tanto la izquierda militante como la humanista. Esa no es la situación actual", afirmó, por su parte, el que fuera su ministro de Economía y amigo, Dominique Strauss-Kahn.

Diversos responsables políticos, tanto de izquierda como de otras sensibilidades políticas, expresaron también en los últimos días su pesar y subrayaron la importancia del legado de Jospin.

Nacido en 1937, Jospin fue una de las principales figuras del socialismo francés contemporáneo.

Además de su etapa como primer ministro en cohabitación con el presidente Jacques Chirac, fue ministro en los gobiernos de François Mitterrand y candidato a las elecciones presidenciales en 1995 y 2002.

En aquel año anunció su retirada de la vida política tras quedar eliminado en la primera vuelta, desbancado por el ultraderechista Jean-Marie Le Pen que se enfrentó en la segunda ronda con Chirac, lo que creó un terremoto político en Francia.