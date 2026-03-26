Meloni cree que Europa "va finalmente en la dirección justa" con nuevas reglas migratorias

"Europa finalmente va en la dirección justa y siguiendo una línea que Italia ha defendido con fuerza. Con los centros de retorno se amplía la posibilidad de hallar una nación de repatriación de los inmigrantes irregulares, incluyendo no solo los países de origen, sino también otros", escribió Meloni en la red social X.

A su parecer, se trata de "un paso importante para hacer más eficaces las repatriaciones, reforzar el control de las fronteras y dar a Europa una política migratoria finalmente creíble".

El Parlamento Europeo (PE) votó este jueves a favor del reglamento de Retornos que permitirá, entre otras cosas, crear en terceros países centros para inmigrantes que deban ser repatriados, agilizar las deportaciones y endurecer la política migratoria.

La principal novedad es la posibilidad de que los Estados miembro puedan deportar a inmigrantes a los llamados "centros de retorno" en terceros países, siempre y cuando se haya suscrito previamente un acuerdo y se respete el principio de no devolución.

Meloni abrió en octubre de 2024 dos centros de repatriación en territorio de Albania, previo acuerdo con el primer ministro Edi Rama, para expulsar desde ellos a los inmigrantes irregulares salvados en el Mediterráneo central, aunque una serie de sentencias judiciales han impedido hasta ahora su funcionamiento.