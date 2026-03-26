México y España celebran el centenario de Jaime Sabines, 'el poeta de la gente'

Acercar la poesía a la gente, como lo hizo Sabines (1926-1999) en sus versos en primera persona, es un acto que García Montero señaló como necesario en una época en “la que la ciencia es protagonista” y debe trabajar para defender “la dignidad humana”, en lugar de “manipularla”.

Fue en la Cámara de Diputados de México donde el poeta y titular del Instituto Cervantes defendió el papel de las humanidades y de la poesía para transitar del “yo” al “nosotros” en un mundo en el que “se está asesinando al pueblo”, como ocurre con las “muchas víctimas en Gaza” o “los bombardeos en Irán”.

“Los bombardeos que se están haciendo ahora en Irán. Hay muchas víctimas cada vez que cae una bomba en un hospital y revienta a una criatura, pero lo más grave no es el número de víctimas, que por desgracia existe, lo más grave es que se está cancelando un concepto que nos une en la convivencia: el de la justicia internacional”, manifestó el catedrático granadino.

Ante “el asesinato” de este concepto, argumentó, “una de las grandes lecciones de la poesía es vincular la dignidad individual con lo colectivo”, y recordó, en esa misma línea, que para Sabines las palabras se convertían en “pecados mortales cuando se alejaban de la vida”.

“La mejor política tiene una razón poética y la mejor poética tiene una razón política”, ahondó.

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El director destacó al autor de ‘Horal’ (1950) como la figura mexicana que “renovó la poesía en español”, ese idioma con 530.000 millones de hablantes nativos, sin querer “borrar la tradición” poética.

Y es que, en vida, el poeta amoroso, nacido en el estado de Chiapas el 25 de marzo de 1926, se percibió heredero de los poetas españoles San Juan de la Cruz (1542-1591), Juan Ramón Jiménez (1881-1958) y de Miguel Hernández (1910-1942), de quien sentía especial predilección por su poema ‘Llamo a los poetas’, escrito durante la Guerra Civil española.

Judith Sabines, hija del poeta que también fungió como diputado y, por ende, habitó los recintos de la Cámara Baja mexicana, asistió a este evento, pues ella junto con su familia y el ensayista Marco Antonio Campos, son quienes están a cargo de ‘Poemas rescatados’, un poemario inédito que está por publicarse y abarcará escritos del maestro chiapaneco de entre 1948 y 1968.

El encuentro también se nutrió de la ponencia de poetas provenientes de distintas regiones de Latinoamérica y de México, incluido el estado de Chiapas, donde, al igual que Sabines, nació el maestro Efraín Bartolomé, quien recordó al creador de 'Los amorosos' a partir de 'Tarumba' (1956), uno de sus libros más recitados.