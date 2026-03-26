Muere un hombre en Nahariya, en el norte de Israel, tras un ataque de Hizbulá

Además, hay otra persona de unos 50 años en estado grave que ha sido trasladada a un hospital cercano, y otras tres personas heridas leves, según MDA.

"Al llegar al lugar, observamos el impacto de un misil, con daños en edificios y una destrucción generalizada. Había gran conmoción. Junto con las demás fuerzas de seguridad, realizamos búsquedas para localizar a más heridos. Brindamos atención médica a un gran número de personas", dijo Roi Shechter, paramédico de Magen David Adom (MDA), en un comunicado.

Los Bomberos informaron por su parte de que el impacto se produjo sobre tres vehículos que quedaron totalmente calcinados cerca de la entrada del edificio y que el hombre murió a causa del impacto directo contra su vehículo.

Se trata de la segunda víctima mortal en Israel de un ataque perpetrado por Hizbulá, después de que este martes una mujer de unos 30 años falleciera en un impacto en el norte del país.

El pasado domingo, un hombre israelí que circulaba por un kibutz junto a la frontera con el Líbano murió a consecuencia de fuego de artillería "erróneo" de las propias Fuerzas de Defensa de Israel, que en un principio fue atribuido a Hizbulá.

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En territorio libanés, al menos tres soldados israelíes han muerto en la ofensiva terrestre que Israel mantiene en el sur de este país, la cual ha obligado a cientos de miles de libaneses a abandonar sus hogares y dirigirse al norte.

En los últimos minutos, el Ejército israelí también ha anunciado que está atacando supuestas infraestructuras de Hizbulá en el sur de Líbano.