Netflix revela el estreno de ‘Santita’, la serie protagonizada por el mexicano Gael García

La plataforma de streaming informó este jueves en un comunicado que la producción seguirá la historia de Santita, protagonizada por la colombiana Paulina Dávila, quien tras un accidente abandona al amor de su vida (García Bernal) en el altar, pero dos décadas después debe enfrentar esa decisión que tomó en su pasado.

El gigante del entretenimiento precisó que será la capital mexicana y la fronteriza ciudad de Tijuana los sitios que ambientarán la serie dirigida por García, quien ya ha colaborado con Netflix en películas como ‘Las locuras’ (2025) o ‘Familia’ (2023).

Con esta producción, el director de ‘Cuatro días más’ (2020), protagonizada por la actriz estadounidense Glenn Close, explota de nuevo esa pasión que tiene por explorar el género dramático a través de personajes femeninos, en este caso con María José Cano, apodada cariñosamente como Santita.

Según Netflix, este personaje de humor ácido sufre un accidente automovilístico que derivará en una discapacidad, lo que, en cierta medida, forjará su personalidad: la de una mujer irreverente, poco convencional y profundamente humana.

“Yo sé que soy una cabrona y que he sido una cabrona. Y, probablemente, siempre sea una cabrona”, exclamó Santita en el tráiler publicado este jueves por la plataforma.

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Alrededor de la trama que protagonizan García Bernal y Dávila se encuentran los personajes secundarios como Hayser y Salas, quienes cumplen el rol de unir y confrontar a la pareja imposible.

‘Santita’ es otra apuesta más de Netflix para impulsar las historias hechas en México y con talento nacional, pues la multinacional destinó una inversión de 1.000 millones de dólares entre 2025 y 2028 para realizar este tipo de producciones.