Paraguay propicia diálogo entre Israel y siete países latinoamericanos sobre guerra

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que durante la reunión se produjo "un debate franco y constructivo sobre los desafíos actuales", en el marco de las hostilidades de Israel y Estados Unidos contra Irán.

"Paraguay valora estos espacios como instancias fundamentales para el fortalecimiento de la cooperación internacional y la construcción de consensos en favor de la paz y la estabilidad global", señaló el texto.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, cuyo Gobierno es uno de los principales aliados de Israel en Latinoamérica, dijo el pasado 5 de marzo que apoya la ofensiva contra Irán, que el próximo sábado cumplirá un mes de haberse lanzado.

Peña apuntó entonces que Irán "ha tenido en vilo" al mundo "durante décadas" y advirtió que desde ese país "se han financiado" organizaciones como las milicias armadas de Hizbulá y Hamás, así como a la Guardia Revolucionaria Islámica, que Paraguay ha designado como terroristas.

Tel Aviv y Washington comenzaron el pasado 28 de febrero una ofensiva contra Irán en la que murieron el jefe supremo Alí Jameneí y una decena de altos funcionarios, mientras Teherán respondió con ataques a Israel y a objetivos estadounidenses en varios países de la región, hechos que el Gobierno paraguayo condenó en su momento.

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Los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán han dejado por el momento al menos 1.230 muertos, según el último recuento oficial iraní del pasado 5 de marzo, que la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, aumenta a 3.268 personas, entre ellas 1.443 civiles, en los primeros 24 días de guerra.