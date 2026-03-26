Parlamento de Venezuela aplaza por segunda vez la discusión para aprobar la ley de minas

Durante una sesión ordinaria, transmitida por el canal de la AN en YouTube, el Legislativo -controlado por el chavismo- decidió posponer la discusión por sugerencia del diputado Orlando Camacho, del Movimiento Somos Venezuela.

"Revisando todo lo que se ha avanzado hoy y en vista de que aún tenemos temas que abordar (...) para que esta ley quede robusta, tal cual nos pidió la presidenta encargada (Delcy Rodríguez), solicito que se difiera para una próxima sesión el seguimiento de esta ley", pidió Camacho.

Entre los artículos leídos este jueves destaca el 36, que indica que el Estado, "por razones de interés público y carácter estratégico, se podrá reservar la actividad primaria de la minería de minerales radioactivos, así como su aprovechamiento, beneficio y comercialización de sus productos y subproductos".

Asimismo, el artículo 37 señala que el Banco Central de Venezuela tiene el "derecho preferente" para la compra de oro que se obtenga como consecuencia de "cualquier actividad minera" en el país, el cual debe ser ofertado a través del Ministerio de Minas.

Por otra parte, el artículo 13 establece que se crea la Superintendencia Nacional de la Actividad Minera como ente encargado de ejercer las funciones de "supervisión, control, inspección y fiscalización" de la minería en general, así como "ejercer la administración de los tributos y regalías, establecidos en esta Ley", que aún no han sido discutidas.

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Los diputados deben debatir artículo por artículo antes de aprobar de manera definitiva la ley, presentada hace dos semanas por el diputado Camacho.

La semana pasada, el Parlamento aprobó 12 artículos y justo el 11 en su numeral 5 establece que el Ministerio de Minas tiene competencias para promover la inversión privada, nacional y extranjera en un marco jurídico que brinde "seguridad jurídica".

En la ley se señala, igualmente, que las actividades mineras podrán ser ejercidas por personas naturales que practiquen la minería artesanal de manera individual.

Además, en el artículo 9 la norma dice que las partes podrán acordar que "las dudas y controversias de cualquier naturaleza", siempre que no puedan ser "resueltas amigablemente", se podrán decidir a través de los tribunales de Venezuela o mediante "mecanismos alternativos de resolución de controversias", incluyendo la mediación y el arbitraje.

De recibir el aval parlamentario, esta iniciativa reemplazaría a la Ley de Minas vigente desde 1999, aprobada por el entonces presidente Hugo Chávez -fallecido en 2013-, a través de un decreto tras recibir poderes especiales por parte del Legislativo.

La ley llegó al Parlamento días después de la visita del secretario de Interior de EE.UU., Doug Burgum, a Caracas, donde se reunió con la presidenta encargada.

Burgum aseguró entonces que empresas estadounidenses relacionadas con minería están "deseosas" de operar en Venezuela.

Tras la visita de Burgum, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses, un sector que hasta ese momento estaba sujeto a sanciones.