Petrobras anuncia nuevo hallazgo de crudo en la principal provincia petrolera de Brasil

El hallazgo se produjo al sur del campo petrolero conocido como Marlim Sul, ubicado en la cuenca marina de Campos y a unos 113 kilómetros de la costa del estado de Río de Janeiro, informó la petrolera en un comunicado al mercado.

El petróleo fue hallado en una región en que el Atlántico alcanza una profundidad de 1.178 metros, según el comunicado de la mayor empresa de Brasil, que es controlada por el Estado, pero tiene acciones negociadas en las bolsas de Sao Paulo, Nueva York y Madrid.

"El intervalo portador de petróleo fue constatado mediante perfiles eléctricos, indicios de gas y muestras de fluido", aseguró la compañía.

La petrolera agregó que realizará nuevos análisis de laboratorio con las muestras extraídas para poder establecer las condiciones de las reservas descubiertas y el potencial del área.

El campo petrolero de Marlim Sul, en el que Petrobras es operador y único concesionario, fue descubierto en 1987.

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El presal, un horizonte de explotación ubicado por debajo de una capa de sal de dos kilómetros de espesor, cuenta con gigantescas reservas que pueden convertir a Brasil en uno de los tres mayores exportadores de petróleo en 2030.

Petrobras es la mayor productora de Brasil, con una producción diaria de 4,62 millones de barriles de petróleo y gas natural equivalentes.

Brasil, séptimo mayor productor mundial de hidrocarburos, alcanzó en 2025 un récord de extracción, con un promedio de 4,89 millones de barriles diarios de petróleo y gas natural.