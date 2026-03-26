Precio de los alimentos en Perú puede subir por petróleo y fertilizantes, alerta organismo

El organismo privado señaló en un comunicado que, de prolongarse el escenario internacional, "el aumento de costos de producción podría afectar la canasta básica", que representa más del 60 % del gasto de los hogares peruanos y generar mayor impacto en la inflación.

El mercado nacional importa más de 8,7 millones de toneladas anuales de maíz, trigo y soja, y el precio de la urea, que es considerado un fertilizante "clave" para cultivos como arroz, papa, café y caña de azúcar, registró un incremento de 16 % en marzo de este año, detalló.

"La escalada del conflicto en Medio Oriente comienza a generar efectos económicos que podrían sentirse en el bolsillo de los peruanos", agregó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la CCL.

Al respecto, el director del Idexcam, Carlos Posada, sostuvo que este escenario impacta especialmente a países importadores como Perú, "porque el encarecimiento de combustibles eleva los costos de transporte y logística, factores clave que inciden directamente en los precios de alimentos".

Posada dijo que si el escenario se prolonga, el aumento de los costos de producción puede impactar en la canasta básica, especialmente en alimentos, como el pan, pollo y aceites.

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"Los rubros más expuestos, como alimentos, transporte, energía y restaurantes, concentran más del 60 % del gasto de los hogares peruanos, siendo el rubro de alimentos el de mayor peso. Esto implica que cualquier incremento en estos sectores tendría un impacto significativo en la inflación", remarcó.

Por ese motivo, exhortó a las autoridades nacionales a hacer un seguimiento cercano de la evolución de los factores externos y avanzar en medidas que reduzcan la vulnerabilidad del país, especialmente respecto de la dependencia de insumos importados y la mejora de la eficiencia logística.