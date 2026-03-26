Primer ministro de Portugal publica lista de clientes de empresa que hizo caer al Gobierno

Tras meses de dilatación y a la espera de que la Entidad de Transparencia del país publique la lista que le remitió, Montenegro decidió este jueves hacerla pública "para no tener que depender de trámites burocráticos excesivos".

En total son trece clientes de Spinumviva, la empresa familiar fundada cuando Montenegro no estaba en política activa, entre ellos los que ya la propia compañía difundió en un comunicado el año pasado, como el grupo de casinos y hoteles Solverde, la metalúrgica Ferpinta y Rádio Popular.

El pasado 13 de marzo, el Tribunal Constitucional luso rechazó el recurso que Montenegro presentó para evitar publicar la lista, que ya había sido filtrada por el periódico Público.

En un comunicado, la oficina del primer ministro dijo este jueves que esta información "no aportará ninguna novedad" debido a esta filtración en los medios y que su publicación demuestra que "no se trata de ocultar nada".

Su anterior Ejecutivo cayó después de perder una moción de confianza en el Parlamento en marzo de 2025 motivada por las filtraciones aparecidas en prensa de la existencia de Spinumviva, fundada en 2021 por Montenegro cuando estaba fuera de la política activa y en manos de su familia en la actualidad.

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Esa pérdida de la confianza derivó en la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones en mayo, que ganó la alianza conservadora liderada por él.