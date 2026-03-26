Primer ministro noruego le recuerda a Rubio la importancia del apoyo de EE.UU. a Ucrania

La conversación se celebró la víspera de la reunión en Helsinki de los líderes de los diez países que integran el Joint Expeditionary Force (JEF): Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega y Suecia.

"Los países del JEF están entre los principales contribuyentes a Ucrania, tanto desde el punto de vista político como militar y civil. En la conversación con Rubio resalté la trascendencia del apoyo transatlántico a Ucrania y lo importante que es para la seguridad noruega y aliada", señaló Støre en un comunicado.

El líder noruego le mostró también a Rubio su preocupación por la situación en Irán.

Sobre el conflicto en Oriente Medio, el político nórdico recibió de forma positiva "las señales de que Estados Unidos e Irán han iniciado conversaciones para buscar una solución".

"Hice hincapié en que una escalada podría tener graves consecuencias, tanto en la región como a nivel global", apuntó Støre.