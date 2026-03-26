Prisión preventiva en Ecuador para 20 detenidos que simularon operativo para robar empresa

La detención se realizó la madrugada del miércoles, después de que las fuerzas de seguridad recibieran una alerta ciudadana de que se estaba cometiendo el asalto en una empresa ubicada en el municipio de Patate, de la provincia andina de Tungurahua.

Acudieron al lugar para frustrar el asalto y se registró un enfrentamiento armado, tras el cual lograron detener a los sospechosos.

De acuerdo al Ministerio Público, la Policía les incautó armas de fuego, municiones, dispositivos de comunicación, inhibidores de señal, teléfonos móviles y prendas similares a las utilizadas por los militares.

Asimismo, se incautaron diez vehículos, cuatro de ellos estaban reportados como robados y los otros seis tenían alteraciones en sus series alfanuméricas.

Ecuador se encuentra desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las organizaciones criminales, que fueron denominadas como "terroristas".

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Pese a esa medida, Ecuador cerró 2025 como su año más violento, al registrar 9.252 homicidios.

Entonces el Gobierno decidió poner en marcha una "nueva fase" de la "guerra" contra el crimen organizado, y desde el 15 de marzo puso en vigencia un toque de queda nocturno en cuatro provincias con altos índices de violencia y criminalidad que terminará a finales de mes.