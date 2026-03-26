Putin compara las consecuencias económicas de la guerra en Irán con el Covid-19

"La verdad es que suenan valoraciones de que éstas (las consecuencias) se pueden comparar con la epidemia del coronavirus. Y recuerdo que ésta ralentizó bruscamente a todas las regiones y continentes", dijo Putin al intervenir ante la Unión de Industriales y Empresarios de Rusia, discurso transmitido en directo por la televisión.

Advirtió que el conflicto en Oriente Medio tiene un impacto "cada vez más evidente" en la situación económica y causa "un perjuicio notable a la cadena logística internacional, a la producción y a los eslabones de cooperación".

"En el punto de mira resultaron sectores relacionados con la extracción y procesamiento de hidrocarburos, metales, fertilizantes y muchos otros artículos", apuntó.

Putin, quien ha tachado de "agresión" los ataques a Irán de EE.UU. e Israel, admitió que "por el momento es difícil predecir con exactitud las consecuencias del conflicto en Oriente Medio".

"Me parece que aquellos implicados en el conflicto tampoco pueden pronosticar nada. Pero para nosotros eso es aún más complicado", señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los expertos consideran que Rusia se está beneficiando de la guerra en Irán, que le ha permitido incrementar sus exportaciones de crudo y embolsarse varios miles de millones de dólares en el mes de combates.

A esto también ha contribuido el levantamiento parcial de las sanciones de EE.UU. al crudo ruso en tránsito, aunque los ataques de drones ucranianos a refinerías y terminales portuarias, y el apresamiento de petroleros en alta mar se ha reducido, según estimaciones de Reuters, su potencial de exportación en un 40 %.