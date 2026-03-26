Retiran busto de Morales del Legislativo de Bolivia para evitar "culto a la personalidad"

La senadora Claudia Mallón, que promovió la resolución en la Cámara alta, hizo declaraciones a los medios en el vestíbulo del Legislativo, en el lugar donde hasta ahora se encontraba el busto de Morales (2006-2019), y aseguró que el retiro de la escultura "es un precedente para el país".

"La Asamblea Legislativa debe recuperar su institucionalidad, es la casa de la democracia. Nunca más (debe haber) culto a ningún caudillo, sea de izquierda, de derecha o de centro. Aquí deben estar los símbolos patrios, nuestro escudo nacional, nuestra bandera de Bolivia", manifestó Mallón, de la fuerza APB-Súmate.

El líder de APB-Súmate es el excandidato presidencial y actual alcalde de la ciudad central de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, detractor de Evo Morales.

Mallón sostuvo que quienes acrediten con documentos que el busto les pertenece "pueden llevárselo" e insistió en que con su retiro se busca "recuperar la institucionalidad" del Parlamento.

"Los que consideran que ese busto les pertenece pueden reclamarlo, llevarlo al patio de sus casas o al chaco (parcela) de un prófugo de la justicia como es Evo Morales", afirmó.

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También aseguró que la escultura "no era un activo fijo de la Asamblea Legislativa", como aseguraron simpatizantes de Morales, quienes hace dos semanas protestaron en el Parlamento contra el retiro del busto.

El Senado aprobó el 11 de marzo, con más de dos tercios, una resolución para el retiro "definitivo" del busto del exmandatario de la antigua sede del Parlamento boliviano e instruyó tomar las acciones necesarias para "evitar" la "posterior colocación o reingreso" de la escultura "a cualquier espacio" del Legislativo.

Según el Senado, el busto de Morales fue instalado en el vestíbulo del antiguo Palacio Legislativo durante el periodo 2011-2012.

Tras enterarse de la decisión de la Cámara alta, el expresidente consideró que el retiro de su escultura era una "reverencia" al rey Felipe VI, quien se encontraba de visita en Bolivia esos días.

Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical en el centro del país, para evitar ser detenido por un proceso por presunta trata agravada de personas en su contra en el que la Fiscalía lo acusa de haber tenido una relación con una menor de edad con quien supuestamente tuvo un hijo en 2016, cuando era presidente.

La acusación formal contra el expresidente fue presentada en octubre pasado y está pendiente que la Justicia fije la fecha para el inicio del juicio por este caso y que la Policía cumpla con la orden de captura vigente contra Morales.

Cuando gobernó el izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), la entonces oposición pidió varias veces el retiro del busto de Morales del Legislativo al considerar que ese partido llevó adelante un "culto a la personalidad" del exmandatario.

El MAS pasó de tener la mayoría en el Legislativo a contar con dos diputados en la actual legislatura, tras las elecciones generales de 2025 ganadas por Rodrigo Paz junto al Partido Demócrata Cristiano (PDC).