Rosalía tranquiliza a sus seguidores sobre su salud tras suspender el concierto de Milán

A través de su perfil de Instagram, la cantante catalana compartió una imagen desde lo que parece ser un centro hospitalario o unidad sanitaria móvil, en la que se la ve descansando en una camilla, con una vía intravenosa pero mostrando el pulgar hacia arriba en señal de recuperación.

"Me siento mejor. Muchas gracias por todo el amor y la comprensión de todos los que estuvieron allí. Gracias Milán", escribió.

El recital en la capital lombarda, quinta parada de su gira europea 'Lux Tour', tuvo que ser interrumpido pocos minutos después de su inicio.

Rosalía, que llegó a interpretar temas como 'De Madrugá', confesó al público que se encontraba físicamente "en el suelo" y que había pasado las horas previas vomitando en el camerino, lo que le impedía continuar con el espectáculo.

La cancelación ha generado un revuelo en las redes sociales italianas, donde se han multiplicado los 'memes' y comentarios sobre la brevedad del concierto.

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Por el momento, la organización del evento en Italia no ha aclarado cuál será el procedimiento a seguir con los asistentes que adquirieron su entrada para el show suspendido.

La siguiente actuación de la cantante está planificada para el próximo 30 de marzo en el Movistar Arena de Madrid, aunque su presencia en la capital española dependerá de su evolución.