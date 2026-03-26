Rusia continúa sus ataques a los ferrocarriles ucranianos y daña varias locomotoras

Kiev, 26 mar (EFE).- Rusia mantiene sus ataques contra el sistema ferroviario ucraniano y provocó daños con drones en la noche del miércoles a este jueves a varias locomotoras estacionadas en la región de Kirovograd del centro de Ucrania, informó en su canal de Telegram el ministro ucraniano de Desarrollo, Oleksí Kuleba.