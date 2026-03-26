Rusia envía drones, alimentos y medicinas a Irán, según el FT

Altos funcionarios iraníes y rusos iniciaron conversaciones secretas sobre la entrega de drones pocos días después de los ataques contra Teherán iniciados el 28 de febrero, y se espera que los envíos concluyan a finales de este mes, según el FT.

Si se confirma, la entrega de drones sería "la primera evidencia de que Moscú ha proporcionado apoyo letal a Irán desde el inicio de la guerra", señala el periódico.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que "hay muchas falsedades circulando", pero admitió que Rusia mantiene "un diálogo continuo con el liderazgo iraní".

Moscú ha reconocido además que ha remitido ayuda humanitaria, incluyendo más de 13 toneladas de medicinas enviadas a través de Azerbaiyán, de acuerdo con el diario.

Según expertos citados por el FT, Irán ha lanzado más de 3.000 drones de ataque unidireccionales desde el inicio del conflicto, y busca mejorar sus sistemas con la tecnología rusa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rusia ya ha facilitado a Teherán "información de inteligencia, imágenes satelitales y datos de objetivos" y, desde 2023, produce drones basados en diseños iraníes, modificados para evadir defensas aéreas y transportar cargas más pesadas, añade el periódico.

Irán también habría solicitado sistemas de defensa aérea más avanzados, incluido el S-400, pero Moscú supuestamente rechazó la petición por temor a "una escalada de tensiones con EE.UU." y por la complejidad del entrenamiento militar requerido, según dijeron las fuentes al rotativo.