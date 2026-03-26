Rusia tiene suficientes reservas y rutas de suministro para seguir exportando petróleo

"Tenemos diversas rutas de suministros. Como sabéis, podemos exportar por el oleoducto VSTO (Siberia Oriental-Océano Pacífico), la línea Skovoródino-Mojé (un ramal del VSTO); a través de Kazajistán; también tenemos puertos en el mar Negro y en el Báltico. Por eso, tenemos reservas y las aprovecharemos", dijo, citado por la agencia TASS.

Además, señaló que, "sin lugar a dudas, tememos la posibilidad de incrementar (la producción)", aunque matizó que, "para eso, es necesario tiempo, inversiones".

"Se trata de un proceso que no es rápido, sino paulatino", afirmó.

La guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz han impulsado considerablemente los precios del petróleo a nivel internacional, algo que reconoció Novak, según el cual Rusia exporta crudo a su máxima capacidad y "no ha habido problemas de falta de demanda de nuestro petróleo e hidrocarburos".

"De hecho, se trata de un asunto de descuentos y relaciones comerciales. Por eso, ahora, cuando hay un déficit en el mercado (...) vemos cómo los descuentos se han reducido y en algunos casos las ventas se efectúan con bonificaciones", indicó.

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Sin embargo, reconoció que debido al bloqueo de muchos buques petroleros en el estrecho de Ormuz, controlado en parte por Irán, hay menos capacidades de transporte marítimo.

"La competencia es alta, por ello las tasas crecieron algo, y respecto a los compradores y consumidores, pasamos de los descuentos a su ausencia o a las bonificaciones", indicó.

Con todo, no descartó que el Gobierno ruso vuelva a prohibir, como en casos anteriores, la exportación de gasolina, y adelantó que debatirá el viernes este tema con empresas del sector petrolero ruso.

Esta medida había sido tomada en ocasiones anteriores para evitar que los productores y comercializadores de combustible en Rusia optasen por exportar la gasolina tentados por los altos precios en el extranjero.

Ucrania ha tomado cartas en el asunto y busca obstaculizar las exportaciones rusas: en las últimas 48 horas atacó una terminal portuaria y un polígono industrial en las cercanías de San Petersburgo.

Según la agencia Reuters, entre esos ataques y el apresamiento de petroleros en aguas internacionales, Rusia habría perdido más del 40 % de su potencial de exportación de crudo.