Rusia vuelve a provocar un apagón en Odesa con ataque a la energía y a un puerto

Varios pueblos de la región se quedaron sin luz por los daños causados a la infraestructura energética, según ha explicado el gobernador, Oleg Kiper, en su canal de Telegram.

Kiper ha explicado que el ataque ha sido llevado a cabo con drones y lo ha calificado de “masivo”,

Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó contra el conjunto de Ucrania durante la pasada noche y esta madrugada un total de 153 drones, de los que 130 han sido neutralizados por las defensas de Ucrania.

Otros 16 drones no han sido interceptados y han impactado en once localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea. Fragmentos de drones interceptados han caído en otras cinco localizaciones.

Varios drones rusos seguían sobrevolando el espacio aéreo ucraniano en el momento en que la Fuerza Aérea publicó el parte.