Sánchez remodela su Gobierno tras la salida de su 'mano derecha' para disputar elecciones

La Vicepresidencia Primera que ostentaba hasta ahora Montero será ejercida por el titular de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, mientras que la cartera de Hacienda pasará a manos del hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España.

El presidente del Gobierno español anunció ambos nombramientos en el Palacio de la Moncloa de Madrid, en una declaración institucional en la que despidió a Montero, candidata del PSOE en las próximas elecciones andaluzas, como la mejor política que ha conocido y un "pilar fundamental" de su Gabinete.

Sánchez, que informó de esos cambios de forma previa al rey de España, elogió también al nuevo vicepresidente, Cuerpo, de quien aseguró que es uno de los economistas y servidores públicos más brillantes del país.

Tras recordar que es doctor en Economía, funcionario técnico comercial y economista del Estado, añadió que es un profesional de dilatada experiencia que ha servido en distintos organismos europeos como la Comisión Europea, la AIReF y también desde la Secretaría General del Tesoro.

"Carlos está haciendo un trabajo excepcional al frente del Ministerio de Economía y estoy convencido de que será un fantástico vicepresidente primero", comentó.

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Respecto del nuevo ministro de Hacienda explicó que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, cuenta con un Máster en Dirección y gestión pública y también tiene una dilatada trayectoria al servicio del Estado.

"Es una persona recta, inteligente, comprometida, que dará continuidad al buen hacer de María Jesús Montero y que estoy convencido de que, junto a Carlos Cuerpo, ayudará a mantener a España en la senda de transformación y responsabilidad fiscal y prosperidad por la que venimos avanzando", añadió Sánchez.

A su juicio, lo que están demostrando sus gobiernos desde 2018 es experiencia, integridad, solvencia técnica y coherencia. "Ese -recalcó- es el perfil de este Gobierno".