Save the Children denuncia que el acceso al sur del Líbano se corta "cada vez más"

"El acceso a las poblaciones vulnerables en el sur se está cortando cada vez más. Estamos viendo cómo las infraestructuras son atacadas por las Fuerzas de Defensa de Israel, lo que nos impide llegar a la gente", explicó en una rueda de prensa virtual la directora para Líbano de esta ONG, Nora Ingdal.

Cada día, miles de personas llegan a los refugios de Beirut y otras poblaciones, pero sigue habiendo gente en el sur que no puede huir por diversas razones y que deben ser protegidos, manifestó Ingdal, que denunció también "ataques contra trabajadores sanitarios y actores humanitarios, algo sumamente alarmante".

La conexión en el sur se mantiene a pesar de que Israel está atacando los puentes sobre el río Litani, que separa el sur del Líbano, pero Ingdal aseguró que hay "falta de recursos, servicios y ambulancias" y denunció que "la ayuda se está viendo bloqueada".

"Trabajamos en estrecha coordinación con la oficina de la ONU (OCHA) y el sistema de notificación humanitaria para organizar convoyes de suministros médicos y alimentos, pero el sistema exige avisar con 48 horas de antelación, y en una emergencia médica, no siempre se dispone de ese tiempo", señaló.

La directora general de Save The Children, Inger Ashing, que está visitando el país, aseguró que está horrorizada porque "cientos de miles de niños —una quinta parte de la población infantil del Líbano— se han visto obligados a abandonar sus hogares en los últimos meses".

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"Muchos niños han perdido el acceso a la educación, a sus amigos y a servicios esenciales como la atención médica; algunos han perdido a familiares o han sido separados de ellos. Es casi imposible imaginar la angustia emocional que enfrentan", lamentó.

Ashing habló de una "crisis de la infancia" en el Líbano y pidió "el cese de las hostilidades" en el país y en toda la región, "porque los niños son los que pagan el precio más alto".

"Sin el fin de los combates -añadó- seguirán soportando violencia, hambre y graves daños psicosociales".

En el Líbano, los ataques aéreos y terrestres de Israel han causado ya más de mil muertos desde que el 2 de marzo Hizbulá atacó territorio de Israel, que respondió con bombardeos en Beirut y el sur del país.