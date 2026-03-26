Sheinbaum destaca como gran "reto" encarar el "cambio mundial" impulsado por Trump

“Los retos que hemos enfrentado son más bien externos en nuestro caso. Pues el cambio mundial que provocó la llegada del presidente Trump al Gobierno de los Estados Unidos con los aranceles y una nueva visión del comercio mundial, es un reto que hemos tenido que enfrentar”, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana situó este desafío dentro de un contexto global adverso, al mencionar también el encarecimiento internacional de insumos clave debido a conflictos geopolíticos.

“Hoy hay otros retos: el petróleo a más de 100 dólares el barril, los fertilizantes cinco veces más (caros), producto de la guerra en el Medio Oriente”, añadió.

Pese a esas presiones, aseguró que la economía mexicana mantiene fortaleza, al destacar que el peso continúa entre las monedas con mejor desempeño global.

“Hace dos días, y así pasa muy seguido, la moneda que más se valoró fue el peso, de todas las monedas del mundo”, señaló, en referencia a la estabilidad financiera que contradice los discursos sobre la incertidumbre.

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La presidenta recordó que su gobierno da continuidad al proyecto de transformación iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), aunque subrayó que la estructura administrativa del Estado mexicano aún presenta trámites y regulaciones que dificultan la velocidad de ejecución.

“El elefante reumático ya no está reumático, pero todavía hay muchos problemas burocráticos dentro del gobierno que estamos buscando ir resolviendo”, apuntó.

Sheinbaum dijo que su administración trabaja en reducir tiempos y simplificar procesos, al tiempo que avanza en medidas para fortalecer la producción nacional frente a una dependencia histórica de importaciones provenientes de Asia.

Esa estrategia, afirmó, es parte de la esencia del Plan México, así como de las medidas económicas anunciadas por su Gobierno para impulsar la industria nacional y enfrentar los impactos externos.