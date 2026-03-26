Sube a 82 % el uso de Internet desde los 6 años en Perú y especialmente en móviles

El uso de internet subió casi dos puntos porcentuales en el cuarto trimestre del año pasado en el país y la ciudad de Lima tiene al 90,3 % de usuarios, dado que la capital peruana es residencia de un tercio de la población nacional.

Respecto al mismo trimestre del 2024, el mayor crecimiento estuvo en el área rural con un aumento de 2,9 puntos porcentuales hasta el 59,6 %, mientras que Lima subió 2,1 puntos porcentuales y en el resto urbano hubo un alza de 0,9 puntos porcentuales.

La gran mayoría de usuarios se conectó a través de un teléfono móvil (89,2 %), con una mayor cobertura en Lima (91 %), seguida por el área rural (88,4 %) y el resto urbano (87,9 %).

De acuerdo al estudio técnico Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares, la telefonía móvil alcanzó una cobertura de 98,4 % en Lima, lo que significó un alza de 1,4 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año pasado.

Según el nivel educativo de los usuarios, en los hogares donde los jefes de familia siguieron educación superior no universitaria, la telefonía móvil tuvo una cobertura de 99,7 %, mientras que los que cursaron educación universitaria fue de 99,2 %.

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Los hogares con jefes de familia con educación secundaria tienen una cobertura móvil de 98,2 % y los que tienen educación primaria o menor es de 88,9 %.

En el 60,1 % de los hogares peruanos tienen servicio de Internet, lo que significa un alza de 1,7 puntos porcentuales respecto al año pasado, y en el 27,7 % de hogares tienen televisión por cable (de pago), un porcentaje que se eleva a 41,8 % en Lima.

La Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) es elaborada regularmente por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre una serie de información social, económica y demográfica sobre las condiciones de vida y pobreza en el país.