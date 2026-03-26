Telegram "está muriendo", dice jefe de la corporación estatal rusa para telecomunicaciones

“El tráfico de WhatsApp es prácticamente inexistente (…) es casi nulo. Por eso WhatsApp está muerto, mientras Telegram está muriendo ahora mismo”, afirmó Oseevski, citado por la agencia TASS.

En cambio, el servicio nacional MAX, el Telegram ruso, “está creciendo”, aseguró.

Según las estadísticas oficiales, a día de hoy MAX cuenta con 107 millones de usuarios registrados.

El mes pasado, varios medios rusos adelantaron que Telegram sería bloqueado definitivamente el 1 de abril.

Según medios independientes rusos, la popular red de mensajería ya es inaccesible sin el uso de servicios VPN para eludir los bloqueos.

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Las autoridades justifican la medida por el deseo de minimizar los casos de reclutamiento de personas para cometer distintos delitos que se realizan a través de esa popular aplicación.

El dueño de Telegram, Pável Dúrov, contra el que se ha abierto una causa penal, acusa, por su parte, al Gobierno ruso de censurar la libertad de expresión.

En 2018, las autoridades rusas ya intentaron bloquear Telegram , pero dos años después reconocieron que la misión había fallado.