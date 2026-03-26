Trump ve a Irán "suplicando" negociar e Israel sigue descabezando la cúpula iraní: Día 27

Pero entre acusaciones y dimes y diretes, la retórica de "golpe final" persiste en el Pentágono mientras Israel -que no habla de negociaciones- dice haber asesinado al comandante de la Armada iraní, Alireza Tangsiri, encargado del bloqueo de Ormuz.

Estos son los acontecimientos más importantes del día 27 de guerra:

Trump asegura que Irán "está suplicando llegar a un acuerdo" y que él mismo quiere "llegar a un acuerdo", a pocas horas de que expire el aplazamiento que anunció de los ataques a infraestructuras energéticas iraníes.

Pocas horas antes volvió a lanzar un ultimátum a Irán para que se siente a negociar "antes de que sea demasiado tarde", amenazando con que si no lo hace, "no habrá vuelta atrás y no será nada agradable".

Además, sostiene que Irán ha autorizado el paso de una decena de petroleros por el estrecho de Ormuz como muestra de buena voluntad. "Ellos dijeron 'para demostrar que vamos en serio y que estamos presentes, vamos a entregarte ocho barcos con petróleo. Ocho barcos, ocho grandes barcos con petróleo' (con bandera pakistaní). Esto sucedió hace dos días, y mañana estarán navegando", afirmó durante una reunión de su Gabinete.

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Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, dice que las palabras y el comportamiento de Estados Unidos son "una señal de contradicción", pues a la vez que solicita negociar, sigue la agresión y envía más fuerzas a la región.

Araqchí aseguró ayer que "no ha habido negociaciones ni conversaciones", pero confirmó que ha habido contactos por parte de Washington a través de intermediarios.

Irán envió anoche una respuesta a la propuesta de 15 puntos, añadiendo sus condiciones -que incluyen que la guerra no se repita y que cese la agresión, se reparen los daños y se reconozca la soberanía iraní sobre Ormuz- y ahora, según informó una fuente oficial a la agencia Tasnim, espera respuesta de Washington.

Pakistán confirmó que actúa como canal oficial de las conversaciones indirectas y que Washington ha puesto sobre la mesa una propuesta de 15 puntos para poner fin al conflicto, que "está siendo deliberada" por Teherán.

Además, los países árabes del golfo Pérsico exigen participar en "cualquier negociación o acuerdo para solucionar la crisis y garantizar que las agresiones iraníes no se repetirán en el futuro".

Y el presidente ruso, Vladímir Putin, espera que la guerra en Irán termine en tres o cuatro semanas.

Mientras tanto, el Pentágono está preparando distintas opciones de intervención militar para ejecutar un "golpe final" en la guerra de Irán que además de una campaña de bombardeos masivos podría incluir la participación de fuerzas terrestres, según publica este jueves el medio digital 'Axios'.

Además, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asegura que su Ejército continúa "atacando con firmeza los objetivos del régimen terrorista iraní".

"Anoche eliminamos al comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria. Este hombre tiene las manos manchadas de sangre y fue quien ordenó el cierre del estrecho de Ormuz", dijo Netanyahu, un asesinato que no ha sido confirmado aún por Irán.

El presidente estadounidense ha vuelto a cargar contra los países de la OTAN, asegurando que nunca olvidará que no hayan intervenido en la guerra de Irán: "¡Estados Unidos no necesita nada de la OTAN, pero 'nunca olviden' este momento tan importante!".

Trump dice estar "decepcionado con la OTAN", pero el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confesó que el republicano tiene "cierta frustración" porque los europeos "se tomaran tiempo para reaccionar a su petición" sobre la guerra de Irán.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha llegado a Arabia Saudí para mantener "importantes reuniones" en el marco del apoyo que Kiev está prestando a Riad y otras capitales de Oriente Medio y el Golfo para hacer frente a los ataques iraníes con drones.

Ucrania ha desplegado expertos en defensas antidrones para asesorar a los Gobiernos árabes a la hora de defenderse de los drones iraníes.

Mientras, el Pentágono está evaluando la posibilidad de desviar armas destinadas a Ucrania hacia Oriente Medio, ya que la guerra en Irán está agotando algunas de las municiones más críticas, según 'The Washington Post'.

- En Israel: Un hombre de unos 30 años ha fallecido por heridas de metralla por un cohete lanzado por Hizbulá; también hay otra persona de 50 años en estado grave. Irán lanzó esta mañana cinco andanadas de misiles a las zonas de Tel Aviv, Jerusalén y Haifa en poco más de dos horas, que causaron al menos cinco heridos, ninguno grave.

- En Arabia Saudí: Al menos dos personas murieron y tres resultaron heridas por la metralla de un misil balístico iraní que cayó en una carretera de Abu Dabi.

- En Líbano: Un soldado israelí de 21 años murió en combate en el sur del país.

- En Irán: El Ejército israelí aseguró haber desmantelado instalaciones de producción de armas en Teherán y en Isfahán (centro), con 150 proyectiles lanzados por 60 aviones.