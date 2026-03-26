Una emprendedora argentina y un astrofísico mexicano, Premio Princesa Girona Internacional

Más de mil jóvenes participaron en este acto enmarcado en el 'Tour del Talento 2026' que organiza la Fundación Princesa de Girona, cuyos premios se consolidaron desde su creación en 2009 como uno de los reconocimientos más importantes al talento joven que distinguen el esfuerzo, la creatividad y la dedicación de personas de entre 16 y 35 años.

Cada año, el 'Tour del Talento' recorre varias ciudades españolas en diferentes etapas en las que se van dando a conocer los ganadores de las diferentes categorías de los premios.

Hasta el momento se han fallado los premios Princesa de Girona Social, que fue para el líder comunitario de Barcelona (España) Hatim Azahri Akhnous; y de CreaEmpresa, para la barcelonesa Patricia Aymá Maldonado.

En esta tercera etapa dedicada al talento iberoamericano se conocieron los proyectos de los once finalistas del Premio Princesa de Girona Internacional en sus dos categorías, procedentes de Colombia, Argentina y México, que lideran iniciativas pioneras en tecnología, ciencia y emprendimiento con impacto global en ámbitos como la salud, la exploración espacial, la sostenibilidad y la inclusión financiera.

Entre ellos fue galardonada Mercedes Bidart (Argentina), emprendedora social y cofundadora de Quipu, una empresa que desarrolla infraestructura crediticia basada en inteligencia artificial para facilitar el acceso a financiación a micronegocios de la economía informal en América Latina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También fue reconocido José Eduardo Méndez Delgado (México), un astrofísico especializado en el estudio de nebulosas ionizadas que ha contribuido a resolver el histórico enigma de la discrepancia de abundancias químicas en nebulosas, un hallazgo publicado en la revista 'Nature'.

Al acto, presidido por Felipe VI, asistieron también Elma Saiz Delgado, ministra portavoz y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España; Andrés Allamand, secretario general iberoamericano; Enrique Matías Ossorio Crespo, presidente de la Asamblea de Madrid; Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Aragón; y Judith Piquet Flores, alcaldesa de Alcalá de Henares.

Francisco Belil, presidente de la Fundación Princesa de Girona, recordó a los periodistas antes del acto celebrado en el IES Antonio Machado de Alcalá de Henares cómo Felipe VI le encargó trabajar para los jóvenes, porque son el futuro del país.

"Detectamos este talento, le damos herramientas, lo hacemos crecer y lo enviamos a la sociedad", afirmó Belil.

El IES Antonio Machado desarrolló durante todo el día un programa de actividades participativas para reflexionar sobre el talento desde distintas perspectivas dentro de este tour que, en sus cuatro años de vida, ha tenido más de 120.000 participantes.

La princesa Leonor, acompañada de los reyes y la infanta Sofía, entregará los premios que llevan su nombre en una ceremonia que se celebrará en el Gran Teatro del Liceu en Barcelona el próximo mes de julio.