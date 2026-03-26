¿Volverá a ser España un destino refugio para europeos como en otras crisis anteriores?

El sector turístico ve probable un trasvase de viajeros hacia España desde destinos afectados directamente por el conflicto y aledaños, si la guerra en Irán se alarga, pero también considera que la subida de los precios puede hacer que mucha gente no se vaya de vacaciones al extranjero y opte por quedarse en su propio país.

No obstante, en Reino Unido, el primer emisor de España, tras la práctica interrupción de los vuelos directos al Golfo y países cercanos, TUI está registrando una mayor demanda a los destinos europeos, especialmente del Mediterráneo, con un aumento del 42 % en las reservas a Portugal, de más del 40 % a Baleares y del 16 % a Canarias.

La mayorista On The Beach detecta "una significativa reducción" de la demanda no solo al Golfo, sino a los destinos con un gran atractivo turístico para los británicos como Turquía y Chipre, principalmente, así como Grecia o Egipto, según recoge la BBC.

Un 41 % de los franceses modificará sus planes de vacaciones, en particular los que tenían intención de viajar a Oriente Medio, y los que cambiarán su destino van a privilegiar quedarse en su propio país, según la Alianza Francia Turismo.

Entre los que contemplan cambiar de destino, un 21 % se decantará por Francia y un 7 %, por otros destinos internacionales.

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En Alemania, se registra un gran número de nuevas reservas de última hora, sobre todo para la Semana Santa, con una mayor demanda de destinos del Mediterráneo occidental, aunque, en este sentido, no se observa un cambio general de tendencia.

Los destinos más populares para las próximas semanas y meses son España con Canarias, Turquía, Egipto, Grecia, Marruecos, Túnez, Portugal y Croacia, pero también países lejanos como Tailandia y las Maldivas, así como cruceros, precisa a EFE Torsten Schäfer, portavoz de la agencia alemana de viajes DRV.

Para el próximo verano, los destinos clásicos del Mediterráneo, como Turquía, España y Grecia, siguen ocupando los primeros puestos de la lista de deseos, agrega.

Italia, el cuarto emisor de España y a la vez también candidata a convertirse en un destino refugio, registra una ralentización de los flujos internacionales y un progresivo congelamiento de las reservas de primavera y verano.

Es un impacto asimétrico, que golpea especialmente las llamadas "ciudades de arte" y el sector del lujo, donde la dependencia de los mercados de larga distancia es mayor.

Mas del 60 % de los hoteles de cinco y cuatro estrellas detecta un aumento de las cancelaciones desde mercados extracomunitarios, con Venecia, Roma y Florencia como las plazas más castigadas, según Confindustria Alberghi.

El enfriamiento de las reservas se ha extendido también al mercado australiano y, en menor medida, al estadounidense, donde el incremento en el coste de los vuelos y la complejidad de las rutas aéreas funcionan como elemento disuasorio adicional para quienes planean viajar a Europa.

Los datos de Semana Santa de la asociación Assoturismo muestran un 15 % de cancelaciones desde Oriente Medio y Asia en los hoteles romanos y un crecimiento de al menos el 10 % en las llegadas desde países de la Commonwealth.

Pese a este trasvase de mercados, la ocupación prevista en la capital para Pascuas ronda el 75 %, ligeramente por debajo del 80 % de 2025 durante la celebración del Jubileo.

Otro de los grandes mercados emisores de turistas al Oriente Medio, Rusia, especialmente desde que no tiene comunicación aérea directa con la mayoría de países europeos por la guerra en Ucrania, no optará obviamente por ellos.

De la llegada de un mayor número de rusos se beneficiarán Tailandia, Turquía y China, según la Alianza Rusa de Agencias Turísticas, así como Vietnam, Egipto y diferentes destinos dentro de Rusia.

En Turquía, se considera que es pronto para predecir el efecto sobre los principales emisores como Alemania, Rusia y Reino Unido, ya que es un turismo esencialmente veraniego y se concentra en la costa mediterránea.

Mientras que algunos expertos opinan que las reservas actuales hacen prever una reducción del 25-30 %, otros creen que Turquía también podría atraer parte del turismo destinado a los países árabes, ahora anulado.

Chipre ha sufrido una caída superior al 10 % de las reservas y se registra una ola de cancelaciones para marzo, abril y mayo, sobre todo por parte de los alemanes y escandinavos, aunque, hasta el momento, ningún operador ha retirado sus programas de verano, según el viceministro de Turismo, Kostas Koumis.

En Grecia, las fluctuaciones en las reservas y cancelaciones son "mínimas" comparadas con las de 2025, afirma la ministra de Turismo, Olga Kefalogianni, que cree que la afectación directa que sufren algunos países competidores "podría suponer una oportunidad" para el heleno.

En Croacia, donde también algunos piensan que la guerra podría aportar "unos resultados turísticos muy buenos”, se percibe una ligera tendencia a la baja en las reservas para Pascuas y el comienzo de la temporada estival, según su ministro de Turismo, Tonci Glavina.