Wall Street abre en rojo y el petróleo vuelve a subir por la guerra en Oriente Medio

Once minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajaba un 0,46 %, hasta los 46.214 puntos; el selectivo S&P 500 restaba un 0,8 %, hasta los 6.539 enteros; y el tecnológico Nasdaq retrocedía un 1,13 %, hasta las 21.682 unidades.

El Texas subía esta mañana un 4,51 %, hasta los 94,39 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara de nuevo a Irán si no "se ponen serios" con las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

"Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso ocurra, NO HABRÁ VUELTA ATRÁS, ¡y no será nada agradable!", afirmó el mandatario en su red social, Truth Social.

La Casa Blanca aseguró ayer que las conversaciones con Irán siguen siendo "productivas" pese al rechazo de Teherán al plan de Trump para terminar con el conflicto.

Según The New York Times, el plan de paz fue canalizado a través de Pakistán e incluye líneas generales relacionadas con el programa nuclear y el desarrollo de misiles balísticos iraníes.

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Sin embargo, medios de Irán han dicho que la república islámica rechazó el plan por considerarlo "excesivo" y que ha respondido a Washington con sus propias condiciones.

Mientras, los países árabes del golfo Pérsico, ricos en petróleo y gas, exigieron este jueves participar en "cualquier negociación o acuerdo" para el fin de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, y rechazaron cualquier "plan o iniciativa para el cambio del mapa de Oriente Medio" tras la guerra.

En otros mercados, el oro, activo refugio en momentos de incertidumbre, bajaba un 2,57 % hasta los 4.435 dólares la onza y la plata retrocedía un 5,77 %, hasta los 68,45 dólares la onza.