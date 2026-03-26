Xi felicita a Kim Jong-un por su reelección como jefe del Estado norcoreano

Seúl, 27 mar (EFE).- El presidente de China, Xi Jinping, felicitó por carta este jueves al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, por su reelección al frente del Comité de Asuntos de Estado, el cargo más alto del principal órgano de orientación política del país, recoge este viernes la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA.