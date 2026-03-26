Zara, BBVA y Santander, las tres marcas españolas más valiosas en 2026

El segundo puesto del ranking lo ocupa el banco BBVA, con un valor de marca de 15.787 millones de euros (18.269 millones de dólares) y un aumento del 61 %, seguido por el Grupo Santander, cuya marca vale este año un 80 % más que en 2025 y alcanza los 14.343 millones de euros (16.598 millones de dólares).

En España, el valor de las 30 primeras marcas de esta clasificación llega a los 147.000 millones de dólares, tras revalorizarse un 27 % en el último año y un 47 % en los dos últimos.

Ese incremento supera al registrado en otros mercados europeos, dice el informe.

La energética Iberdrola se sitúa este año en cuarta posición, con 12.149 millones de dólares y un alza del 39 %, seguida por la empresa de telecomunicaciones Movistar, que pierde un 21 % de su valor y cae a 9.932 millones de dólares.

El sexto puesto es para la también energética Endesa, que se revaloriza un 41 %, y el banco CaixaBank, en séptimo lugar, es la marca española que más crece de este "top 10", con un incremento del 94 % que casi duplica su valor y lo sitúa en 6.669 millones de dólares.

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En octava posición está Naturgy, la tercera energética del ranking, seguida por la cadena de supermercados Mercadona y por la empresa de moda Bershka, del mismo Grupo Inditex al que pertenece la primera empresa de la lista, Zara, que no se ha bajado de este puesto desde que en 2017 se creó la clasificación.

Como novedades de este año, debuta Loewe, la única marca de lujo española que aparece en este listado, en el puesto 20 y con un valor de marca de 1.077 millones de dólares.

También es el primer año para la entidad bancaria Abanca (24), con un valor de marca de 830 millones de dólares, y para Cupra (27), "una de las marcas automovilísticas de mayor crecimiento en Europa", según el informe, con un valor de 604 millones de dólares.

En opinión de la responsable del área de Orientación de Marca de Kantar España, María Granados, "las grandes compañías españolas han incrementado su inversión en marca en los últimos cinco años, pero no deben detenerse aquí".

Para esta experta, "al ser más relevantes para los consumidores y diferenciarse de competidores globales y locales, las marcas pueden reforzar su poder de fijación de precios, mejorar su resiliencia ante la volatilidad global y crecer tanto a nivel nacional como internacional".