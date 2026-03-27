Al menos tres personas desaparecidas al naufragar una embarcación en el Caribe de Honduras

El naufragio de la embarcación 'Mister Jimse' se registró el jueves frente a las costas de Brus Laguna, departamento de Gracias a Dios, al este del país, al parecer por malas condiciones del tiempo.

La embarcación zarpó desde la ciudad puerto de La Ceiba, departamento de Atlántida, hacia Puerto Lempira, en Gracias a Dios, con varias personas, y se habría hundido frente a Brus Laguna.

El portavoz de las Fuerzas Armadas, Mario Rivera, indicó que personal de la Fuerza Naval participa en una operación de búsqueda y rescate.

Hasta ahora se desconoce la cantidad de personas que iban en la nave, y según versiones de medios locales, la mayoría fueron rescatadas por pescadores que faenaban en la zona.

Los medios también han informado de que dos mujeres y un bebé estaban desaparecidos hasta las primeras horas de este viernes.

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La Marina Mercante y la Fuerza Naval de Honduras le están dando seguimiento al caso y se espera que brinden mayores detalles del naufragio.