Alimentos bajo presión: TUTTOFOOD presenta su "manifiesto alimentario" al Parlamento Europeo

La iniciativa fue presentada el martes 24 de marzo en el Parlamento Europeo durante la conferencia "El sector agroalimentario europeo en un contexto geopolítico en evolución: competitividad y oportunidades", organizada por el eurodiputado Stefano Bonaccini e impulsada por TUTTOFOOD. El evento reunió a legisladores, representantes institucionales y a las principales partes interesadas para debatir sobre el futuro del sector agroalimentario europeo en un contexto cada vez más marcado por la inestabilidad geopolítica y la evolución de las dinámicas del comercio mundial.

Entre los ponentes se encontraban Carlo Fidanza (eurodiputado) y Matteo Zoppas (presidente de ITA – Agencia Italiana de Comercio), junto con representantes de las instituciones europeas y asociaciones del sector.

El sector agroalimentario europeo, un pilar fundamental de su economía, se enfrenta a una creciente incertidumbre geopolítica, a dinámicas comerciales cambiantes y a una presión cada vez mayor para cumplir simultáneamente con la sostenibilidad, la salud y la competitividad.

Desarrollado por Fiere di Parma, en colaboración con socios institucionales y de la industria, y con el apoyo científico del Future Food Institute, el Manifiesto Alimentario busca llevar el debate más allá de los cambios graduales. En esencia, es un llamamiento a abandonar lo que los organizadores describen como un sistema de "abundancia frágil" para transitar hacia uno que equilibre mejor la productividad con la sostenibilidad, la confianza y el valor a largo plazo.

Un manifiesto diseñado para impulsar un cambio real

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Lejos de ser un ejercicio puramente teórico, el Manifiesto Alimentario se concibe como una plataforma tanto conceptual como operativa para fortalecer las relaciones a lo largo de toda la cadena de suministro, garantizando que se satisfaga la demanda de alimentos al tiempo que se protege y potencia a todos los actores implicados: desde los consumidores, que verán cada vez más los alimentos como una herramienta para su bienestar, hasta los territorios que buscan superar las economías de subsistencia y las empresas que invierten en estrategias ESG.

El objetivo es alinear a los actores de toda la cadena de valor —desde productores y procesadores hasta distribuidores y legisladores— en torno a compromisos compartidos que puedan implementarse y medirse a lo largo del tiempo.

Del debate en Bruselas a la acción en Milán

La iniciativa enlaza directamente con TUTTOFOOD 2026 en Milán (11-14 de mayo), que sigue consolidando su papel como punto de encuentro mundial para la cadena de suministro alimentaria.

Stefano Bonaccini, miembro del Parlamento Europeo y anfitrión de la conferencia, declaró: “Tuttofood no es solo una feria comercial. Es el símbolo de una cadena de suministro que aúna tradición e innovación, identidad local y globalización, calidad y competitividad. Como instituciones públicas, nuestra responsabilidad es apoyarla con más recursos, mayor apertura, una promoción más fuerte y una mayor equidad. Porque apoyar al sector agroalimentario significa apoyar un modelo de desarrollo que combina la economía, el medio ambiente y la cohesión social. Y, sobre todo, significa invertir en el futuro de Europa".

A 47 días de la inauguración, el evento ya está cobrando un gran impulso, con las siguientes cifras confirmadas hasta el momento:

85.000 m² de superficie neta de exposición (+15% vs. 2025), sobre un total de 160.000 m²

10 pabellones y 10 áreas temáticas

100,000 visitantes esperados de Italia y del extranjero

Más de 200 conferencias oficiales, además del evento de inauguración

TUTTOFOOD 2026 contará con un Programa de Compradores (Buyers Program) excepcionalmente rico, con más de 4.000 compradores, organizado en colaboración con la Agencia Italiana de Comercio (ITA), que apoya activamente la participación de compradores internacionales, ayudando también a superar los desafíos logísticos vinculados al actual contexto geopolítico.

El Manifiesto Alimentario actuará como un punto de referencia central para estas discusiones, con la ambición de traducir los principios compartidos en compromisos concretos para todo el sector. Al anclar la iniciativa tanto en los debates políticos de la UE como en una importante plataforma comercial mundial, los organizadores aspiran a cerrar la brecha entre la ambición política y la realidad del mercado.

Antonio Cellie, CEO de Fiere di Parma, afirmó: “Con el Manifiesto Alimentario, queremos unir a la industria, las instituciones y la cadena de suministro en torno a una dirección compartida. Una que reconozca que la competitividad, la sostenibilidad y la calidad ya no son conversaciones separadas, sino parte de un mismo desafío”.

Se espera que España desempeñe un papel destacado en TUTTOFOOD 2026, con 28 expositores ya confirmados. Su participación refleja la sólida posición del país en el comercio y la innovación alimentaria europea, así como su creciente importancia en la configuración de cadenas de suministro más competitivas y sostenibles.

TUTTOFOOD es la plataforma líder del sur de Europa para el negocio alimentario, que aúna la innovación, el abastecimiento y el crecimiento del mercado alimentario a nivel mundial. Con sede en Milán, sirve como un centro dinámico para construir alianzas comerciales estratégicas y sólidas entre productores, distribuidores y mercados globales. Organizada por Fiere di Parma, un operador líder en la industria ferial italiana y europea, TUTTOFOOD se erige como un referente tanto nacional como internacional para el crecimiento de la industria y la continua evolución del sector alimentario.