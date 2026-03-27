Alta representante de UE viajará el martes a Ucrania para conmemorar la masacre de Bucha

“La fecha es simbólica. Conmemoraremos el trágico aniversario de la masacre de Bucha y reafirmaremos el compromiso de hacer pagar a Rusia por esta y otras atrocidades”, escribió en X Sibiga.

El ministro ucraniano explicó que con motivo de la efeméride viajarán también a Ucrania ministros de Exteriores de países de la UE, quienes celebrarán una “reunión ministerial” en Kiev.

“Hablaremos del apoyo de la UE a Ucrania, de la presión sobre Rusia y de los esfuerzos de lograr la paz y proteger la estabilidad a largo plazo en Europa”, remachó Sibiga.

El Gobierno ucraniano cifra en más de cuatrocientas el número de personas ejecutadas en la ciudad de Bucha durante la ocupación rusa en los primeros días de la guerra.