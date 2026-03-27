Araqchi acusa a EEUU e Israel ante ONU de "intención clara de cometer genocidio" en Irán

"Han atacado hospitales, ambulancias, personal sanitario y de la Cruz Roja, refinerías, zonas residenciales... describirlos como crímenes de lesa humanidad es poco, la gravedad de las atrocidades de los agresores va acompañada de una retórica que deja pocas dudas sobre su intención clara de cometer genocidio", señaló.

El ataque en Minab, perpetrado el 28 de febrero, primer día de la guerra, y que según las primeras investigaciones fue obra de fuerzas estadounidenses, fue "deliberado", agregó el jefe de la diplomacia iraní, quien intervino en el Consejo mediante mensaje de vídeo.

"Exige la condena inequívoca y la rendición de cuentas para los culpables (...) y no se le puede hacer frente con silencio e indiferencia", añadió el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, país que ha conseguido con el apoyo de China y Cuna que el Consejo de Derechos Humanos celebre un debate urgente sobre ese ataque.

También aseguró que la "guerra ilegal" impuesta por Estados Unidos e Israel es "resultado directo del silencio de anteriores desprecios a la ley y atrocidades en Palestina, Líbano y otros lugares".

Antes de Araqchi participó en el debate, también por mensaje de vídeo, la madre de dos de las niñas asesinadas en la escuela de Minab, Mohaddeseh Fallahat, quien dijo que cada día siente el impulso de abrir la habitación de sus hijas para verlas durmiendo o sentadas dibujando.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"No soy sólo una madre de luto, soy la voz de todas las madres que envían a sus hijos a la escuela creyendo que estarán seguros. La escuela debería ser un lugar donde se aprende, se ríe, un lugar donde se supone que está el futuro del mundo, y no un sitio donde ese futuro se acaba en un instante", afirmó.