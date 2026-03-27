Argentina logra la refinanciación total de sus vencimientos de deuda inminentes

La Secretaría de Finanzas indicó en un comunicado que en la operación de este viernes recibió ofertas por 12,53 billones de pesos argentinos, de las cuales adjudicó títulos por 11,04 billones de pesos.

"Esto significa un rollover (refinanciación) de 138,52 % sobre los vencimientos del día de la fecha", precisó la Secretaría de Finanzas en un comunicado.

El Tesoro realiza subastas programada dos veces por mes y su objetivo es captar fondos para refinanciar vencimientos de deuda y administrar la liquidez de pesos argentinos en el sistema.

La próxima licitación de deuda en el mercado doméstico está programada para el 15 abril.

En simultáneo a la subasta de títulos en moneda argentina, el Tesoro realizó este viernes una nueva licitación de bonos en dólares estadounidense.

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En esta nueva ronda el Tesoro logró captar 300 millones de dólares.

Las colocaciones de estos bono en dólares buscan obtener financiamiento por 2.000 millones de dólares, que se destinarán a cubrir parcialmente en julio próximo los pagos a acreedores privados por títulos de deuda en moneda estadounidense, cuyo total asciende a 4.393 millones de dólares.