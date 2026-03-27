Bolsa de México gana en semana 3,98 %, rompe 5 semanas en rojo y llega a 66,685.76 enteros

Con la ganancia semanal, el mercado mexicano rompió una racha de cinco semanas con cierres negativos.

"En el mercado de capitales se observó un desempeño mixto, en parte debido a correcciones al alza al comienzo de la semana, ante noticias sobre negociaciones entre Estados Unidos e Irán", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, añadió la especialista, el IPC "registró una ganancia semanal del 3,98 % luego de caer durante cinco semanas consecutivas, en las que acumuló un retroceso de 10,27 %".

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que el IPC cerró la sesión del viernes con una baja, movimiento que ubicó el rendimiento en lo que va de marzo en -6,6 % y en lo que va del año en +3,7 %.

En la sesión, el peso mexicano se depreció un 1 % frente al dólar, cotizando en 18,13 unidades por billete verde, frente a los 17,95 de la sesión anterior, según datos del Banco de México.

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El volumen negociado en el mercado alcanzó los 252,3 millones de títulos por un importe de 27.076 millones de pesos (unos 1.493 millones de dólares).

De las 691 empresas que cotizaron en la sesión, 303 cerraron con sus precios al alza, 362 registraron pérdidas y 26 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de productos de consumo frecuente Grupo Nutrisa (NUTRISA A), con el 9,75 %; de la compañía de reciclaje Convertidora Industrial (CONVER A), con el 5,26 %, y de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el 5,26 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la aerolínea Volaris (VOLAR A), con el -6,38 %; de la aseguradora automotriz Quálitas Controladora (Q), con el -4,15 %, y de la minera Grupo México (GMEXICO B), con el -3,46 %.