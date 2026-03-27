Bolsonaro volverá al hospital en abril para una operación en el hombro, según su médico

El exmandatario, quien desde noviembre cumple una condena de 27 años de cárcel por liderar un golpe de Estado, se someterá a una artroscopia en el hombro "probablemente" a finales de abril, informó a los periodistas el cardiólogo Brasil Caiado, miembro de su equipo médico.

El líder ultraderechista también aprovechará esa estancia en el hospital para hacerse una tomografía de tórax a fin de evaluar la cicatrización de la neumonía bilateral bacteriana que le ha mantenido internado desde el pasado 13 de marzo.

Bolsonaro, de 71 años, salió del hospital privado DF Star de Brasilia y fue transferido por la Policía a su casa, donde pasará 90 días en prisión domiciliaria por orden de la Corte Suprema.

El juez Alexandre de Moraes, responsable por su reclusión, flexibilizó el régimen penal del ex jefe de Estado (2019-2022) por motivos de salud, en línea con el criterio de la Fiscalía.

El dirigente del Partido Liberal estaba en prisión desde noviembre, primero en un cuarto especial de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia y, desde enero, en un complejo penitenciario de la capital brasileña.

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Sin embargo, su familia siempre ha insistido en la necesidad de concederle prisión domiciliaria con carácter "humanitario" por su estado de salud, posibilidad rechazada por De Moraes hasta esta semana.

Bolsonaro viene sufriendo diversos problemas médicos que él y su entorno achacan a la puñalada que sufrió en el abdomen en la campaña electoral de 2018 y que le ha obligado a pasar varias veces por el quirófano.

Entre esos trastornos figuran crisis recurrentes de hipo que le llevan a vómitos, los cuales estarían detrás de esta última neumonía, según el equipo médico.

El capitán retirado del Ejército fue condenado el pasado 11 de septiembre por el Supremo por "liderar" un complot golpista, tras perder las elecciones de 2022 ante el actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.