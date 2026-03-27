Campesinos hondureños ofrecen palmas y cruces en templos en víspera del Domingo de Ramos

En el atrio de la catedral metropolitana, en Tegucigalpa, según constató EFE, se instalaron la mayoría de los campesinos, entre mujeres, hombres y niños, que elaboran artesanalmente los ramos entre el fervor y la necesidad económica.

Sandra Velásquez, una campesina del municipio de Sabanagrande, al sur del departamento de Francisco Morazán, relató a EFE que asiste a esta cita anual desde hace seis años para vender sus ramos y cruces confeccionados con una palma conocida como 'coyol'.

"Es una tradición para los católicos que somos, venir a vender (...). Llevamos algo de dinero para nuestras casas y tener para el 'pescadito' de la temporada", subrayó la artesana frente a la entrada de la Catedral, donde pernocta junto a unos 30 campesinos.

Los creyentes católicos adquieren los ramos, cuyo precio oscila entre 10 y 20 lempiras (entre 37 y 75 centavos de dólar), para ser bendecidos en la misa conmemorativa del Domingo de Ramos.

Además de las palmas, los campesinos ofrecen rosquillas, hechas con harina de maíz y queso; mangos, ciruelas y coyoles (frutos tradicionales de Honduras que parecen cocos pequeños), buscando atraer a una clientela que, según Velásquez, ha disminuido en comparación con años anteriores.

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La tradición no solo se mantiene viva entre los mayores, el relevo generacional es evidente en los puestos de venta de los campesinos.

Cristian Martínez, de 21 años, que también viajó a Tegucigalpa desde Sabanagrande, explicó a EFE que lleva 13 años entrelazando palmas tras aprender el oficio de su hermana.

"Es una tradición", señaló Martínez, quien dijo además que piensa seguir elaborando ramos y cruces "hasta que Dios me preste vida".

El joven pidió apoyo al alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya, para sobrellevar su estancia en la ciudad.

Los campesinos permanecerán instalados en las afueras de los templos hasta el próximo domingo, cuando se espera el mayor flujo de fieles para la procesión de las palmas, el evento litúrgico que recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén y da inicio formal a la Semana Santa.

La celebración de la Semana Santa en Honduras también incluye la confección de hermosas alfombras de serrín con motivos cristianos, que adornan las principales calles por donde pasan las procesiones del Domingo de Ramos, así como las del Jueves y Viernes Santos.

Según estimaciones oficiales de Turismo, se espera que unos dos millones de personas se desplacen por el país durante el descanso de la Semana Santa, que para el sector privado comenzará el jueves.

Las playas del Caribe, donde el país cuenta con más de 700 kilómetros de costa, son habitualmente los destinos más concurridos por los turistas.

Para promover el turismo interno, el Gobierno hondureño que preside Nasry 'Tito' Asfura, concedió asueto durante toda la Semana Santa a los empleados públicos, mientras las autoridades coordinan desde este viernes una operación de seguridad para evitar accidentes de tráfico durante las vacaciones.