Carney dice que un referendo independentista en Alberta impactaría la economía canadiense

Carney añadió que el Gobierno federal está trabajando con las autoridades de Alberta para desactivar la amenaza del referéndum y que la cuestión principal son las demandas de la provincia de construir oleoductos para exportar el petróleo de sus yacimientos, que son de los más importantes del mundo.

"Nuestra estrategia con Alberta ha sido ir directo al corazón del asunto, que es el oleoducto", afirmó el primer ministro canadiense en una comparecencia ante los medios de comunicación en la localidad de Halifax, en la costa atlántica del país.

Asimismo, añadió que su estrategia es "demostrar que la federación funciona y tiene beneficios" y que está funcionando aunque "queda más que hacer".

Alberta, cuyos yacimientos de arenas bituminosas constituyen unas de las mayores reservas de petróleo del mundo, demanda desde hace décadas la construcción de oleoductos que permitan exportar el crudo a Asia y Europa.

Hasta ahora, los únicos oleoductos que existen son los que conectan los yacimientos con las refinerías de Estados Unidos.

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Pero otras provincias del país, principalmente Columbia Británica, en la costa del Pacífico, y Quebec, en el este del país, se han negado a permitir la construcción de oleoductos en sus territorios, postura apoyada por grupos indígenas y medioambientales.

Alberta no solo acusa a Ottawa de limitar su economía con la imposición de medidas para limitar el desarrollo del sector petrolífero, sino también de subvencionar a otras provincias, como Quebec, con transferencias federales.

El malestar que dura décadas, se ha manifestado en los últimos años en un creciente movimiento independentista, con conexiones con movimientos conservadores de EE.UU., que está promoviendo la celebración de un referendo independentista a corto plazo.

La actual jefa de Gobierno de Alberta, la ultraconservadora Danielle Smith, ha mostrado su comprensión hacia los separatistas y ha rebajado las condiciones para la celebración de referendos en el territorio, como la necesidad de recabar 177.000 firmas en vez de 600.000.

Smith ha anunciado que a finales de este año se celebrará un referéndum en la provincia sobre cuestiones migratorias y constitucionales que podría coincidir con la consulta separatista.

En enero, el diairo Financial Times publicó que el grupo separatista Alberta Prosperity Project (APP) ha mantenido reuniones secretas con miembros de la Administración de Donald Trump para solicitar apoyo logístico y financiero de cara al posible referéndum separatista.